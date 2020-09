Politik

14:12 Uhr | 14.09.2020

Der Fraktionschef über die zukünftige Ausrichtung seiner Partei

Was will die CDU anders machen, Herr Thering?

Gut ein halbes Jahr ist die Bürgerschaftswahl her, durch Corona ist die Welt mittlerweile nicht mehr wie vorher. Gleich geblieben ist allerdings das Wahlergebnis der Hamburger CDU, historisch schlechte 11,2 Prozent hieß es am Ende. Der neue Fraktionschef Dennis Thering hat nun viereinhalb Jahre Zeit, um seine Partei wieder nach vorne zu bringen. Am Wochenende kam seine Fraktion dazu zu einer Klausurtagung zusammen. Die Ergebnisse hat der 36-Jährige heute vorgestellt. Thering äußerte sich außerdem zur künftigen Zusammenarbeit mit dem designierten Landeschef Christoph Ploß, sein Ziel, wieder jüngere Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Außerdem stellte er einen Untersuchungsausschuss in der Cum-Ex Affäre in Aussicht, sollte Bürgermeister Tschentscher nicht am kommenden Freitag in einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses aussagen.