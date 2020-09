Gesellschaft

13:45 Uhr | 14.09.2020

Sexarbeit unter Auflagen ab morgen wieder möglich

Corona-Update in Hamburg

Ab morgen dürfen Sexarbeiterinnen in Hamburg unter Auflagen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die sexuellen Dienstleistungen müssen allerdings unter vorheriger Anmeldung, mit Mund-Nasen-Bedeckung und in einer Prostitutionsstätte stattfinden. Verboten ist die Prostitution in Fahrzeugen oder Sexveranstaltungen. Nur so könne laut Senat das Infektionsrisiko bei intimen Kontakten minimiert werden. In Hamburg sinkt das Infektionsgeschehen derweil wieder etwas. Seit Sonntag sind 21 neue Corona-Fälle gemeldet worden.