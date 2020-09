Blaulicht

13:34 Uhr | 14.09.2020

Verdächtiger soll eine Schülerin bedroht haben

Bewaffneter Teenager löst Polizeieinsatz aus

In einer Schule in Harburg ist es heute Vormittag zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Eine Schülerin hatte die Polizei gerufen, weil sie einen jungen Mann gesehen hatte, der möglicherweise bewaffnet gewesen sein soll. Bereits am Freitag soll der Junge die Schülerin mit einer Waffe bedroht haben. Die herbeigerufene Polizei durchsuchte nicht nur die Schule, sondern auch die Wohnung des 16-jährigen Mannes. Er wurde festgenommen. Warum es genau zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist derzeit noch unklar.