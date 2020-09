Gesellschaft

13:32 Uhr | 14.09.2020

In den Hamburger Kundenzentren

Umfrage zur Zufriedenheit gestartet

Wie zufrieden sind Sie mit den Hamburger Kundenzentren? Genau das wollen die 19 Kundenzentren in den Bezirken wissen und rufen die Hamburgerinnen und Hamburger in den nächsten 12 Monaten dazu auf, Feedback zu hinterlassen. Die Befragung findet ausschließlich digital über Tablets oder QR-Codes statt. Ein externer Dienstleister wertet die Rückmeldung der Kundinnen und Kunden aus und übermittelt die Ergebnisse dann monatlich an die Bezirksämter. Eine erste Zwischenbilanz soll nach sechs Monaten gezogen werden.