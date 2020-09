Sport

Doch wer ist die Nummer eins auf der Linie?

Leibold ist neuer HSV-Kapitän

Tim Leibold ist neuer Mannschaftskapitän des Hamburger Sportvereins. Das gab Trainer Daniel Thioune am Sonntag bekannt. Seine beiden Stellvertreter sind die Neuzugänge Toni Leistner und Klaus Gjasula. Eine Entscheidung ist auch im Tor gefallen: Daniel Heuer-Fernandes wird in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Dynamo Dresden auf der Linie stehen. Offen bleibt, ob das auch in der Liga gilt. Verzichten wird der Trainer auf den verletzten Bakery Jatta sowie Jan Gyamerah, Ewerton und Julian Pollersbeck.