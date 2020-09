Gesellschaft

19:13 Uhr | 12.09.2020

Über 1000 Menschen in der Innenstadt

Demo für Aufnahme von mehr Geflüchteten

Über 1.000 Menschen haben am Sonnabendnachmittag in der Hamburger Innenstadt gegen Rassismus und für Geflüchtete demonstriert. Bei einer Kundgebung von zahlreichen Initiativen wie der "Seebrücke Hamburg" und der Gruppe "Lampedusa in Hamburg" vor dem Rathaus forderten sie unter anderem ein Landesaufnahmeprogramm für 1.000 Geflüchtete aus dem Lager in Moria. Im Anschluss an die Kundgebung zogen die Demonstrierenden über die Mönckebergstraße in Richtung Steindamm. Neben der Aufnahme von mehr Geflüchteten, wurde auch die Forderung nach einer sofortigen Rückkehr des dortigen Lampedusa-Zeltes geäußert. Am Ende der Demo versuchten einige Demonstrierende, erneut ein ähnliches Zelt aufzubauen, was allerdings von Einsatzkräften der Polizei unterbunden wurde.