18:21 Uhr | 11.09.2020

PARKS-Projekt ist Teil des Alster-Bille-Elbe-Grünzugs

Recyclinghof wird zum grünen Erholungsgebiet

Eine grüne Stadt ist Hamburg schon jetzt, aber da geht noch mehr. Zumindest nach den Plänen des Senats. Der arbeitet schon seit letztem Jahr am Alster-Bille-Elbe-Grünzug, einem 4 Kilometer langem Parkband in Hamburgs Süd-Osten. Mitten drin liegt ein ehemaliger Recyclinghof – und ausgerechnet hier wird schon jetzt deutlich, wie ein Park für alle in Zukunft aussehen kann.