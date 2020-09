Gesellschaft

18:16 Uhr | 11.09.2020

Die Pandemie sorgt für viele Stornierungen

Reisebüros fürchten um Herbstsaison

Für viele in der Reisebranche ist das Coronavirus eine Katastrophe, zwingt vor allem die Reisebüros in die Knie. Jetzt kommen in gut drei Wochen die Herbstferien und damit doch eigentlich auch ein Lichtblick. Die neuen Reisewarnungen aber, die kürzlich für beliebte Urlaubsregionen wie die Kanaren ausgesprochen wurden, trüben die Reiselust erneut und damit auch die Aussichten auf Besserung bei den Reisebüros.