Wirtschaft

18:12 Uhr | 11.09.2020

Wichtige Branchen-Netzwerke

Westhagemann lobt Hamburger Cluster

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann hat heute den Jahresbericht der sogenannten Hamburger Cluster entgegengenommen. Dieser zeigt die Entwicklung und Perspektiven von Branchen-Netzwerken wie Hamburg Aviation oder nextmedia. Hamburg. Laut Westhagemann spielen die Branchen Luftfahrt, maritime Wirtschaft, Logistik, Life Science, Gesundheitswirtschaft, Kreativwirtschaft, Medien und IT sowie erneuerbare Energien am Wirtschaftsstandort Hamburg eine wesentliche Rolle. Mit den Clustern würden Kompetenzen in diesen Schlüsselfeldern gebündelt, sie seien Vernetzer, Branchen- und Themenkenner sowie Innovationstreiber.