Gesellschaft

18:11 Uhr | 11.09.2020

Dunkle Seiten des Denkmals beleuchten

Ausstellung in Viktoria-Kaserne eröffnet

Unter dem Namen denkXmal wird am 13. September eine Treppenhausausstellung in der ehemaligen Viktoria-Kaserne in Altona eröffnet. Dabei wurde die Polizei- und Militärgeschichte der früheren Kaserne illustrativ umgesetzt. Besonders im Fokus steht hierbei die Nutzung der Kaserne während des Nationalsozialismus und die Beteiligung der stationierten Polizeibataillone. Die ehemalige preußische Kaserne wird seit 2013 als Kulturstandort genutzt. Die Ausstellung soll nun die dunkleren Aspekte des Denkmals beleuchten.