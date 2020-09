Gesellschaft

18:10 Uhr | 11.09.2020

Umstrittene Wiederaufnahme des Betriebs

Tierschützer protestieren gegen LPT-Labor

Tierschützerinnen und Tierschützer haben am Nachmittag auf dem Rathausmarkt gegen die Wiedereröffnung des Tierversuchslabors LPT in Neugraben protestiert. Der Protest fand unter dem Motto "Das ist ein Verrat an Tieren" statt. Nach einem Gerichtsurteil wurde dem umstrittenen Labor vor einigen Wochen die Wiederaufnahme des Betriebs erlaubt. Der Senat hat diese allerdings mit zahlreichen Auflagen versehen.