Sport

11:38 Uhr | 11.09.2020

Nach Ausstieg von Emirates

HSV präsentiert neuen Trikotsponsor

Der HSV hat einen neuen Hauptsponsor für das Trikot gefunden. Das gab der Verein am Vormittag bekannt. Bereits beim Saisonauftakt im Pokal gegen Dynamo Dresden am Montag soll der Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller Orthomol auf der Brust der Rothosen stehen. Nach dem Nicht-Aufstieg hatte der bisherige Hauptsponsor Emirates von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht. Mit dem neuen Geldgeber können nun auch die neuen Trikots in den Verkauf gehen.