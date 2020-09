Stadtgespraech

18:53 Uhr | 10.09.2020

Grundstein am Donnerstag gelegt

Neues Herz- und Gefäßzentrum am UKE

Am Universitätsklinikum in Eppendorf ist heute der Grundstein für ein neues Herz- und Gefäßzentrum gelegt worden. Dieses soll eines der größten und modernsten in ganz Europa werden, und ist damit Teil des Zukunftsplans 2050 der Klinik. Künftig sollen dort jährlich über 10.000 Patienten stationär- und 18.000 ambulant behandelt werden. Im Jahr 2023 soll es fertiggestellt werden.