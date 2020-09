Politik

17:10 Uhr | 10.09.2020

Grünenpolitikerin zieht sich zurück

Hajduk kandidiert nicht mehr für Bundestag

Die Hamburger Grünenpolitikerin und Bundestagsabgeordnete Anja Hajduk wird im kommenden Jahr nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Das gab Hajduk heute bekannt. Derzeit ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünenfraktion im Bundestag. Seit 1997 war sie im Wechsel viele Jahre Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft und Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 2008 bis 2010 hatte sie das Amt der Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt im schwarz-grünen Senat inne. Im Herbst 2021 werden es 24 Jahre sein, in denen ich für die Grünen verschiedene Rollen und Mandate im parlamentarischen Kontext ausüben durfte, heißt es in einer Mitteilung. Es sei eine unglaublich intensive, vielseitige und bereichernde Zeit gewesen, so Hajduk. Für ihre nächste Berufsphase wünsche sie sich nun eine neue Herausforderung.