Politik

15:34 Uhr | 10.09.2020

Sondersitzung des Haushaltsausschusses beantragt

Cum-Ex: CDU fordert Aufarbeitung der Vorgänge

Die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft fordert die Aufarbeitung der Vorgänge rund um die Cum-Ex-Affäre und beantragt dazu eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses. Wie die CDU bekannt gab, wolle man zudem die Entsendung des Ersten Bürgermeisters in die Sondersitzung beantragen. "In der Cum-Ex-Affäre um die Warburg-Bank bleibt vieles weiter im unklaren", so der Fraktionsvorsitzende Dennis Thering. Die bisherigen Aussagen der damals handelnden Personen ließen keinen echten Aufklärungswillen erkennen. Zuvor hatten SPD und Grüne im Haushaltsausschuss bereits eine Selbstbefassung zu den Cum-Ex-Berichten von Panorama und der Zeit beantragt.