Gesellschaft

15:32 Uhr | 10.09.2020

73 Neuinfektionen in Hamburg

Corona: Ein weiterer Todesfall gemeldet

Erhöhtes Infektionsgeschehen in Hamburg. Seit Mittwoch sind in Hamburg 73 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf insgesamt 6.698 bestätigte Fälle. Laut Sozialbehörde sei der Anstieg auf ein generell diffuses Infektionsgeschehen zurückzuführen. In den Hamburger Krankenhäuser bleibt die Lage jedoch weiterhin stabil. So befinden sich dort aktuell 17 Patientinnen und Patienten mit dem Virus, fünf von ihnen in intensivmedizinischer Betreuung. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist das Corona-Virus bei einer weiteren Person und somit in 237 Fällen als Todesursache nachgewiesen worden.