15:29 Uhr | 10.09.2020

Erster bundesweiter Warntag

Sirenen ertönen auch in Hamburg

Im Rahmen des bundesweiten Warntages des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind heute auch in Hamburg die Sirenen ertönt. Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurden um 11 Uhr insgesamt 131 Sirenen in der Hansestadt für eine Minute aktiviert. Auch Hinweise im Fernsehen und Radio oder Push-Benachrichtigungen von Warn-Apps auf dem Handy informierten über den Warntag. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Da sich in Hamburg ein Großteil der Sirenen in der Nähe der Elbe befindet, was der Heulton vor allem im Hafen und im Innenstadtbereich zu vernehmen. Der bundesweite Warntag soll auch in Zukunft jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden.