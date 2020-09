Stadtgespraech

09:29 Uhr | 10.09.2020

Nach verheerender Explosion in Beirut

Kaum Zahlen zu Gefahrgut im Hamburger Hafen

Der Hamburger Senat hat auf eine Anfrage der Linken nach gelagerten Gefahrgütern im Hafen kaum aktuelle Zahlen. Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut vor wenigen Wochen hatte die Linksfraktion wissen wollen ob ein solchen Szenario auch in Hamburg möglich sei. Wie viele Tonnen des gefährlichen Ammoniumnitrats im Hafen lagern sei nicht bekannt. Seit Mai sind allerdings 7.000 Tonnen des Gefahrguts in Hamburg geladen oder gelöscht worden. Das entspricht ungefähr der dreifachen Menge, die in Beirut verantwortlich für die Explosion war,