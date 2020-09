Politik

18:58 Uhr | 09.09.2020

Erneut Thema in der Bürgerschaft

Cum-Ex-Skandal um die private Warburg-Bank

Der Cum-Ex-Skandal um die private Warburg-Bank wird erneut in der Bürgerschaft thematisiert. Im Haushaltsausschuss haben SPD und Grüne dazu eine Selbstbefassung beantragt. Hintergrund sind Berichte von Panorama und der Zeit nach denen sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz in seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister mehrmals mit dem Mitinhaber der Warburg-Bank, Christian Olearius, getroffen haben soll. Olaf Scholz bestritt am Mittwoch erneut jegliche politische Einflussnahme. Die Hamburger Finanzämter hatten 2016 Steuer-Rückforderungen gegen die Warburg-Bank in Höhe von 47 Millionen Euro verjähren lassen.