Verkehr

18:56 Uhr | 09.09.2020

Querung für Autoverkehr gesperrt

Sonderbetrieb der Rethebrücke ausgesetzt

Der in der vergangenen Woche eingerichtete Sonderbetrieb der Retheklappbrücke muss vorerst wieder ausgesetzt werden. Hintergrund ist ein Schaden an einem der Hydraulikzylinder. In den vergangenen Tagen sei deutlich geworden, dass der Sonderbetrieb die Brücke einer erhöhten Belastung aussetze, die schlimmstenfalls auch zum Ausfall des zweiten Zylinders führen könnte, so die HPA. Damit ist die Brücke aktuell wieder für den Auto- und Radverkehr sowie für Fußgänger gesperrt. Der Schifffahrt steht die Querung hingegen nun vollständig zur Verfügung.