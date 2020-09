Gesellschaft

15:33 Uhr | 09.09.2020

Pauschale Reisewarnung endet am 30. September

Corona: 35 Neuinfektionen gemeldet

Die pauschale Reisewarnung für fast alle 160 Länder außerhalb der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums endet am 30. September. Vom 1. Oktober an soll es nach einem Beschluss des Bundeskabinetts dann auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben, so heißt es aus Regierungskreisen. Seit Dienstag sind in Hamburg 35 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf insgesamt 6.625 bestätigte Fälle. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich aktuell 21 Patientinnen und Patienten mit dem Virus. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist das Corona-Virus bei 236 Personen als Todesursache nachgewiesen worden.