Politik

15:21 Uhr | 09.09.2020

Hamburg zur Aufnahme von Geflüchteten bereit

Nach Brand im Flüchtlingslager Moria

Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria in Griechenland hat die rot-grüne Regierungsfraktion mitgeteilt, das Hamburg zur Aufnahme von Geflüchteten bereit stünde. Die beiden Parteien bekräftigten ihr Angebot, bei der Aufnahme besonders gefährdeter Flüchtlinge über den Königsteiner Schlüssel hinauszugehen und fordern sofortiges Handeln vom Bundesinnenminister. Der Brand von Moria werfe ein Schlaglicht auf das Versagen der europäischen Wertegemeinschaft, so der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Dirk Kienscherf. Die erschreckenden Bilder aus dem Camp Moria würden deutlich machen, dass auch die Europäische Idee von Solidarität und Mitgefühl in Flammen aufzugehen drohe, so die Vorsitzende der Grünen Bürgerschaftsfraktion Jennifer Jasberg. Der Bundesinnenminister dürfe nicht länger wegsehen und müsse Verantwortung für die Werte Europas übernehmen.