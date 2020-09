Stadtgespraech

15:19 Uhr | 09.09.2020

Zwei Jahre auf Bewährung

Urteil im IS-Prozess gegen Elina F.

Im Prozess wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gegen Elina F. hat das Oberlandesgericht heute ein Urteil gesprochen. Die zweifache Mutter erhält eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Sie soll sich 2013 dem IS in Syrien angeschlossen haben. Nachdem die 30-Jährige in kurdische Gefangenschaft geraten war wurde sie Anfang des Jahres von der Türkei nach Deutschland abgeschoben. Vor Gericht räumte die Angeklagte die Vorwürfe ein. Allerdings habe sie sich schon lange vom IS distanziert.