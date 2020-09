Stadtgespraech

08:30 Uhr | 09.09.2020

Rapper soll 14 Monate ins Gefängnis

Staatsanwaltschaft fordert Haft für Rapper "GZUZ"

Im Prozess um den 187-Strassenbande-Rapper "GZUZ" hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag 14 Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Der 32-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Klauß heißt, ist angeklagt wegen Drogen- und Waffenbesitzes, versuchtem Diebstahl und Körperverletzung. Der Anwalt des Rappers plädiert hingegen für Freispruch. GZUZ hatte sich am Dienstag über seinen Anwalt zu Prozessbeginn für sein Verhalten am Gericht entschuldigt und angekündigt sich künftig zu benehmen. Nach zu häufigen ungebetenen Zwischenrufen hatte der Richter den Rapper am letzten Prozesstag vorläufig vom einem eigenen Prozess ausgeschlossen. Ein Urteil wird am 29. September erwartet.