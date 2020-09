Stadtgespraech

19:03 Uhr | 08.09.2020

So geht es weiter mit der Viermastbark

Die Peking ist wieder in ihrem Heimathafen

Auf den Hafengeburtstag mussten wir in diesem Jahr verzichten. Eine kleine Entschädigung dafür gab es gestern entlang der Elbe. Es fühlte sich auch fast an, wie die traditionelle Einlaufparade. Die historische Viermastbark Peking ist zurück in ihrem Heimathafen.