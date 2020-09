Gesellschaft

16:56 Uhr | 08.09.2020

15 Klassen in Quarantäne

Corona-Fälle an der Heinrich-Hertz Schule

Nachdem an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude sieben Corona-Fälle gemeldet wurden, befinden sich dort nun 15 Klassen vorsorglich in Quarantäne. Bei den positiv getesteten Personen handelt es sich um sechs Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft. Laut Schulbehörde deute einiges darauf hin, dass sich dort zum ersten Mal in Hamburg Schüler in einer Schule angesteckt hätten. Das zuständige Gesundheitsamt versucht nun die Infektionswege nachzuvollziehen. Insgesamt sind in Hamburg seit Montag 66 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Laut Gesundheitsbehörde sei die vergleichsweise hohe Zahl jedoch weniger auf die Fälle an der Heinrich-Hertz Schule, als vielmehr auf Nachmeldungen vom Wochenende zurückzuführen.