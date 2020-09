Blaulicht

16:54 Uhr | 08.09.2020

Fünf Personen leicht verletzt

Reizstoff an Schule versprüht

An der Stadtteilschule Ehestorfer Weg, sind am Vormittag fünf Personen durch einen Reizstoff leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es dort zu einem Streit zwischen zwei Jungen gekommen, einer der beiden versprühte ein Pfefferspray. Die weiteren Personen, die sich in der unmittelbaren Nähe befanden, erlitten Reizungen an Augen und im Hals. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Abhängig vom Alter der beteiligten Schüler, steht nun der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung im Raum. Der Junge, der das Reizgas versprüht hatte, war offenbar zuvor bereits der Schule verwiesen worden.