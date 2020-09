Gesellschaft

14:24 Uhr | 08.09.2020

Sexarbeit ab dem 15. September wieder erlaubt

Weitere Corona-Lockerungen beschlossen

Der Senat heute heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in den Bereichen Sexarbeit und Veranstaltungen bekanntgegeben. Ab 15. September dürfen Prostiutuierte wieder ihre Arbeit aufnehmen, dabei müssen sie Kontaktlisten führen und vorher Termine vereinbaren. Außerdem soll zwischen dem 6. November und 6. Dezember der Winterdom stattfinden, allerdings mit einem Alkoholverbot. Jedoch könne die Genehmigung bei einem steigenden Infektionsgeschehen kurzfristig zurückgezogen werden. In größeren Freiluftstadien dürfen zukünftig in Ausnahmefällen Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Zuschauern stattfinden. Der Senat gab außerdem bekannt, dass das Bußgeld bei Missachtung der Maskenpflicht im Nahverkehr von 40 Euro auf jetzt 80 Euro steigt.