Wirtschaft

10:17 Uhr | 08.09.2020

Grund ist der geplante Stellenabbau

IG Metall ruft zu Aktionstag bei Airbus auf

Die Gewerkschaft IG Metall ruft heute zu einem Aktionstag an den Airbus-Standorten auf. Grund ist der geplante Stellenabbau des Flugzeugbauers. In Finkenwerder soll neben einer Kundgebung auch ein Autokorso stattfinden. Die Gewerkschaft fordert Kurzarbeit statt betriebsbedingter Kündigungen. Alleine am Hamburger Standort sollen aufgrund der Corona-Krise rund 2.300 Stellen abgebaut werden.