09:30 Uhr | 08.09.2020

Tausende empfangen das Schiff an der Elbe

So haben die Hamburger die "Peking" begrüßt

Nach fast 100 Jahren in die der Viermaster "Peking" wieder in Hamburg. Tausende Schaulustige waren an den Ufern der Elbe dabei.