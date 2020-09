Stadtgespraech

20:07 Uhr | 07.09.2020

Hamburg 1 Reporterin Friederike Trumpa war vor Ort

Segelschiff "Peking" kehrt nach Hamburg zurück

Heute ist die legendäre Viermastbark "Peking" in ihren ursprünglichen Heimathafen nach Hamburg zurückgekehrt. Zuvor hatte sie Jahrzehnte lang als Museumsschiff in New York gelegen. Hamburg 1 Reporterin Friederike Trumpa war für Sie vor Ort.