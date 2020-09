Stadtgespraech

18:34 Uhr | 07.09.2020

Vier Jahre und zehn Monate Haft gefordert

Prozess um IS-Witwe

Im Prozess um die IS-Witwe Omaima A. hat der Generalbundesanwalt heute sein Plädoyer abgegeben. Gefordert wurde eine Gesamtstrafe von vier Jahren und zehn Monaten Haft. Der Angeklagten wird unter anderem die Mitgliedschaft beim IS sowie Beihilfe zum Verstoß gegen das Völkerstrafgesetzbuch vorgeworfen. Das Plädoyer der Verteidigung wird am 28. September erwartet. Das Urteil soll dann am 2. Oktober gesprochen werden.