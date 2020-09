Kunst und Kultur

13:41 Uhr | 07.09.2020

Vom 07.09. bis zum 13.09.2020

Citykompass: Karos Tipps für die Woche

Ihr wollt diese Woche etwas in Hamburg unternehmen? Karo sagt dir, was in Hamburg los ist. Freut euch auf: - KLAN - Moonlight Chill (Wir verlosen Tickets!) - Lisa Morgenstern (Wir verlosen Tickets!) Wenn Ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, müsst Ihr einfach nur eine Mail an [email protected] schreiben, oder unseren Citykompass auf unserer Facebook-Seite (@HamburgEins) kommentieren. Die Daumen sind gedrückt, wir wünschen Euch eine fröhliche Woche.