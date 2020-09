Gesellschaft

06:58 Uhr | 07.09.2020

CDU fordert Entscheidung

Winterdom und Weihnachtsmärkte trotz Corona?

Die Hamburger CDU fordert den Senat in einem Antrag auf, den Winterdom und die Weihnachtsmärkte unter bestimmten Hygiene- und Sicherheitsauflagen zu genehmigen. Nur so könne laut Antrag, den Schaustellern eine Perspektive und Planungssicherheit geboten werden. Ein mögliches Konzept wären Ein- und Ausgangskontrollen um die Personenanzahl zu begrenzen. Eine endgültige Entscheidung, ob und unter welchen Auflagen die Volksfeste in diesem Jahr stattfinden können, steht derzeit noch aus.