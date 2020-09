Verkehr

14:57 Uhr | 06.09.2020

Testphase beginnt im März 2020

Mönckebergstraße: Verlagerung des Busverkehrs

Ab März kommenden Jahres sollen Busse testweise aus der Mönckebergstraße verschwinden. Hintergrund ist die U3-Baustelle und die damit verbundene Sperrung der Mönckebergstraße. Die Busse sollen dann über die Steinstraße umgelenkt werden. Der Test soll bis zum Herbst 2021 laufen und im Anschluss mit den Beteiligten diskutiert werden. Ein entsprechender Antrag von SPD und Grünen soll am 16. September in der Bürgerschaft beschlossen werden. Durch die Testphase könne man erstmals alternative Nutzungen und Verkehrsführungen in der Praxis testen und damit eine abschließende Entscheidung fundiert vorbereiten, so der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion Dirk Kienscherf. Im Koalitionsvertrag hatte Rot/Grün festgehalten, die Aufenthaltsqualität in der Mönckebergstraße erhöhen zu wollen.