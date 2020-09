Stadtgespraech

19:40 Uhr | 05.09.2020

Demonstration am Süderdeich

Protest gegen Öffnung der alten Süderelbe

Unter dem Motto „Kein Schlick im Naturparadies“ haben am Sonnabend über 200 Menschen auf den Uferwiesen am Süderdeich gegen die Öffnung der alten Süderelbe hin zur Tideelbe demonstriert. Hintergrund ist eine Abstimmung des Forums Tideelbe, bei der über die geeignetste Maßnahme, um mehr Flutraum für die Tideelbe zu schaffen, entschieden werden soll. Laut der Interessengemeinschaft alte Süderelbe, seien die negativen Folgen einer Öffnung der Alten Süderelbe jedoch massiv. Sollte das Forum Tideelbe eine Empfehlung für die Öffnung der alten Süderelbe aussprechen, seien weitere Protestaktionen geplant, so die Interessengemeinschaft.