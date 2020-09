Politik

11:41 Uhr | 05.09.2020

FDP-Landesvorsitzende mit überraschender Ankündigung

Katja Suding will Ämter aufgeben

Die FDP-Landesvorsitzende Katja Suding wird im kommenden Jahr ihre politischen Ämter aufgeben. Das gab Suding am Sonnabend auf dem FDP-Parteitag im Hotel Grand Elysée bekannt. „Für mich ist im nächsten Jahr Schluss“, so die Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Sie werde nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Auch den Landesvorsitz wolle sie im kommenden Jahr zur Verfügung stellen, so Suding.