Stadtgespraech

18:32 Uhr | 04.09.2020

Gebetswünsche werden digital übermittelt

"Nacht der Kirchen" findet am Sonnabend online statt

Am Sonnabend findet die "Nacht der Kirchen" statt – dieses Mal in einer Online-Variante. Das Motto lautet: „Berühr den Himmel!“ Anders als in der traditionellen Form werden dieses Mal die Gebetswünsche digital übermittelt. Mit der Veranstaltung soll die Vielfalt kirchlichen Lebens dargestellt werden. Die „Nacht der Kirchen“ ist das größte ökumenische Kirchenfest Norddeutschlands und findet bereits seit 2004 jährlich statt.