Stadtgespraech

18:20 Uhr | 04.09.2020

Bankier Olearius traf sich mehrmals mit Olaf Scholz

Neue Erkenntnisse zur Cum-Ex-Affäre

Die CumEx-Geschäfte stehen für einen der wohl größten Steuerskandale. Auch die Hamburger Privatbank Warburg soll sich so Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe erschlichen haben. Gegen den Mitinhaber der Bank, Christian Olearius, wird wegen schwerer Steuerhinterziehung ermittelt. Bereits im Februar hatten das ARD-Magazin Panorama und die Wochenzeitung Die Zeit Recherchen dazu veröffentlicht. Demnach hatte sich der Bank-Mitinhaber Olearius auch mit dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz getroffen. Die Zeit und Panorama recherchierten weiter, erhielten Einblicke in das Tagebuch von Christian Olearius. Wie jetzt herauskommt, soll es weitere Treffen mit Scholz gegeben haben. Wir haben mit Oliver Hollenstein von der ZEIT über die neuen Rechercheergebnisse gesprochen.