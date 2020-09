Stadtgespraech

18:01 Uhr | 04.09.2020

Die Viermastbark ist mehr als 100 Jahre alt

Museumsschiff Peking kommt nach Hamburg

Nach aufwendigen Umbaumaßnahmen kommt die Viermastbark Peking am Montag zurück in ihre Heimat nach Hamburg. Zu Gast im Studio war heute Ursula Richenberger, Projektleiterin des Deutschen Hafenmuseums. Sie wird am Montag selbst mit dabei sein und hat uns heute über die aktuellen Vorbereitungen erzählt.