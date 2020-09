Stadtgespraech

17:46 Uhr | 04.09.2020

Einweihung an der St. Michaelis-Kirche

Gedenktafel für Jan Fedder

Seit heute erinnert an der St. Michaelis-Kirche eine Gedenktafel an den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder. Auch seine Ehefrau hielt zur Einweihung eine Rede. Die Tafel von Jan Fedder findet direkt neben der Gedenktafel des Hamburger Altbundeskanzlers Helmut Schmidt Platz. Unter der Überschrift „Tschüs Jan Fedder“ finden sich auf der Tafel 69 Namen von Fans und Freunden des Prominenten, die in Gedenken an Fedder den Michel finanziell unterstützen.