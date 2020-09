Gesellschaft

15:21 Uhr | 04.09.2020

Laborproben vom Airport verloren gegangen - Betroffene werden kontaktiert

55 Corona-Neuinfektionen

In Hamburg bleibt das Infektionsgeschehen stabil. Seit gestern sind 55 Neuinfektionen gemeldet worden. Weiterhin führt die Sozialbehörde einen Großteil der Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurück. Insgesamt werden am Hamburg Airport aktuell etwas weniger Tests durchgeführt. Laut Hamburger Sozialbehörde waren es in der letzten Woche durchschnittlich 850 Tests/Tag, der Anteil positiver Testungen liegt hier bei ca. 0,7 Prozent. Nun gibt es die erste Panne bei Corona-Tests. Durch eine falsche Zuordnung sind Covid-19-Laborproben verloren gegangen. Das hat die Gesundheitsbehörde gemeldet. Betroffen seien 250 Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich am vergangenen Sonntag im Testzentrum am Flughafen auf das Coronavirus haben testen lassen. Alle Betroffenen werden jetzt kontaktiert und sollen schnellstmöglich erneut getestet werden.