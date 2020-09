Blaulicht

14:58 Uhr | 04.09.2020

Fahrer kracht gegen Tunnelwand

Motorrad-Unfall am Deichtortunnel

Bei einem Unfall in der Einfahrt zum Deichtortunnel ist am Vormittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, hatte der Fahrer seine Tasche verloren sich nach dieser umgedreht und war in Folge dessen in die Wand der Tunneleinfahrt gekracht. Der Mann wurde noch am Unfallort notärztlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Deichtortunnel ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.