13:04 Uhr | 04.09.2020

Stilllegung möglicherweise bereits Mitte 2021

Vattenfall will Kraftwerk Moorburg vom Netz nehmen

Vattenfall will das Kohlekraftwerk Moorburg ganz oder teilweise vom Netz nehmen. Dazu hat sich Vattenfall an einer Auktion der Bundesnetzagentur zur Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten beteiligt. Wie eine Sprecherin von Vattenfall gegenüber Hamburg 1 bestätigte, müsste das Unternehmen den Betrieb des Kraftwerks Mitte nächsten Jahres komplett einstellen, sollte Moorburg bei der Auktionsrunde zum Zuge kommen.

Sollte Moorburg nicht zum Zuge kommen, werde Vattenfall fortfahren, sämtliche Zukunftsperspektiven für das Kraftwerk Moorburg und für seine Beschäftigten in Betracht zu ziehen und zu prüfen.

Anfang Dezember will die Agentur das Ergebnis der Ausschreibung bekannt geben. Seit 2015 ist das umstrittene Kohlekraftwerk Moorburg in Betrieb. Eigentlich sollte es bis 2038 am Netz bleiben.

Am Mittwoch hatte das Hamburgische Oberverwaltungsgericht entschieden, dass das Kraftwerk kein durchlaufendes Elbwasser zur Kühlung nutzen darf - und hatte damit dem BUND recht gegeben, der dagegen geklagt hatte.

Dazu Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan heute: "Diese Nachricht kommt überraschend. Wenn Vattenfall bei der Auktion des Bundes tatsächlich für das Kraftwerk den Zuschlag bekommt, geht der Kohle-Koloss Moorburg viel früher als gedacht vom Netz. Dies wäre ein riesengroßer Schritt für den Klimaschutz in Hamburg und Norddeutschland. Die angedachte Umrüstung auf Gas hätte sich damit erledigt. Der Standort Moorburg ist ideal, um dort innovative und klimafreundliche Energiepolitik zu betreiben. Die Produktion von grünem Wasserstoff, ein Elektrolyseur oder Hochtemperaturspeicher können unabhängig vom Kraftwerk dort vorangetrieben werden."