Sport

11:48 Uhr | 04.09.2020

Straßenabschnitte am Stadtpark gesperrt

Triathlon-WM am Wochenende

An diesem Wochenende findet der Hamburg Wasser World Triathlon statt. In den Rennen werden die Weltmeister im Sprint der Männer und Frauen sowie in der Mixedstaffel gekürt. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen sind Zuschauer ausgeschlossen, außerdem findet kein Amateur-Triathlon statt. Dieses Jahr wird der Triathlon nicht wie sonst in der Innenstadt, sondern im Stadtpark ausgetragen. Von Sonnabend-Morgen bis Sonntag-Abend sind Abschnitte des Südrings und der Otto-Wels-Straße für den Verkehr gesperrt.