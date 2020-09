Stadtgespraech

08:31 Uhr | 04.09.2020

Betroffenen und Kontaktpersonen in Quarantäne

UKE: Drei Mitarbeiter mit Corona infiziert

Am Universitätsklinikum Eppendorf sind in dieser Woche drei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den Infizierten handelt es sich um zwei Beschäftigte im Bereich der Personalvertretungen sowie eine Person aus der Verwaltung. Laut UKE sei das zuständige Gesundheitsamt unmittelbar informiert- und die Betroffenen sowie engere Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne geschickt worden. Zu stationären oder ambulanten Patienten habe keiner der drei Infizierten Kontakt gehabt.