Gesellschaft

18:01 Uhr | 03.09.2020

Sexarbeitende wollen wieder arbeiten

"Sexy Aufstand Reeperbahn" sucht sich Rechtsbeistand

Sexarbeitende der Gruppe Sexy Auftstand Hamburg haben sich rechtlichen Beistand gesucht. Hintergrund ist die Eindämmungsverordnung der Stadt, nach der Sexarbeit weiterhin untersagt ist. Wie die Gruppe Sexy Aufstand Reeperbahn bekannt gab, sei es an der Zeit, deutlich zu werden. "Nach einem 6 Monate langen Lockdown ist es für uns absolut inakzeptabel, überhaupt noch einen einzigen Tag an der Ausübung unserer Tätigkeit, die uns ernährt, gehindert zu werden", so die Gruppe. Man habe Politikern, Medizinern und einer sehr hohen Zahl von Bürgern bewiesen, dass das Hygienekonzept ausgereift sei.