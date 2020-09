Verkehr

15:22 Uhr | 03.09.2020

Verkehrssenator zieht erste positive Bilanz

Maskenpflicht im ÖPNV

Seit gut einer Woche müssen Maskenverweigerer hier in Hamburg im öffentlichen Nahverkehr 40 Euro Strafe zahlen. Heute hat die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende eine erste positive Bilanz gezogen. So habe sich die Bereitschaft eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen verbessert, im Durchschnitt liege die Tragequote aktuell wieder bei rund 95 Prozent. In der ersten Woche bis zum 2. September haben die Verkehrsunternehmen rund 1400 Vertragsstrafen ausgesprochen. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen und gleichzeitig steigender Fahrgastzahlen nach den Sommerferien hatte die Verkehrsbehörde eine Strafe von 40 Euro für Maskenverweigerer oder diejenigen, die ihre Maske nicht richtig tragen am 24. August eingeführt. Die Strafe wird direkt vor Ort von den Kontrolleuren erhoben. Sie gilt im gesamten HVV-Bereich.