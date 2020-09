Wirtschaft

15:20 Uhr | 03.09.2020

Hamburger Industrie leidet unter Corona-Pandemie

Umsatzeinbruch im ersten Halbjahr 2020

Umsatzeinbruch bei der Hamburger Industrie: In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben die Industriebetriebe insgesamt 31 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang von über 18 Prozent. Das gab das Statistikamt Nord bekannt. So sei insbesondere das zweite Quartal von den coronabedingten Wirtschaftseinbrüchen stark betroffen. In den Monaten April, Mai und Juni erzielten die Industriebetriebe demnach 31,6 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum. Den stärksten Umsatzverlust verzeichnete die Maschinenbau-Branche mit einem Rückgang von über 42 Prozent.