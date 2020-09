Verkehr

16:09 Uhr | 02.09.2020

Vom 18. bis 21. September

55-Stunden-Vollsperrung auf der A7

Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich auf eine weitere Vollsperrung der A7 einstellen. Am Wochenende vom 18. September 22:00 Uhr bis zum 21. September 05:00 Uhr morgens ist die A7 zwischen Volkspark und Heimfeld gesperrt. Von der 55-Stunden-Maßnahme ist auch der Elbtunnel betroffen. Grund für die Sperrung ist ein Softwarewechsel beim Verkehrsrechner in der Tunnelbetriebszentrale. In diesem Zuge werden auch zahlreiche weitere Arbeiten durchgeführt. Umleitungen in beide Richtungen werden eingerichtet. Die betroffenen Buslinien des HVV werden nicht umgeleitet, sondern durch den Elbtunnel und das Baufeld geführt. Für Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV sollen dadurch keine längeren Fahrtzeiten entstehen.